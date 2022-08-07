Зеленский высказался о псевдореферендумах на юго-востоке Украины

Российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку присоединения областей к рф*.

Украина продолжает бороться за свою независимость и свободу с российской федерацией, и позиция страны остается неизменной — ничего своего рф она отдавать не собирается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам.

По его словам, пособники российских военных, которые будут помогать в проведении «референдумов» на оккупированных территориях юго-востока Украины, понесут наказание.

Зеленский напомнил, что россия хочет присоединить временно оккупированные области в свой состав, но никакие «референдумы» не будут иметь юридической силы и их результаты не будут признаны международным сообществом.

Глава украинского государства также подчеркнул, что в войне с россией позиция Украины остается неизменной — она не отдаст оккупантам ничего своего, а если они проведут псевдореферендумы, то перекроют любые возможности для проведения переговоров.

«Курсор» писал ранее, что временно оккупированные территории на востоке Украины хотят «присоединить» к рф, для этого кремль планирует завести в регион своих «добровольцев».

Еще мы писали, для того чтобы Украина смогла деоккупировать территории и выгнать российских захватчиков со своей земли, ей нужна соответствующая техника, оружие и авиация. Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, какие самолеты смогли бы помочь ускорить этот процесс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!