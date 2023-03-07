Цыгане у кадырова украли коня — СМИ

Из конюшни Darhorse в селе Крабчице (Чехия) цыгане украли коня, принадлежащую чеченскому лидеру *рамзану кадырову.

Об этом сообщает Jezdci.cz.

По словам пресс-секретаря полиции, неизвестный преступник украл чистокровного английского жеребца из конюшни в Крабчицах, сняв крепежную цепь с карабином с раздвижной двери в помещении для содержания лошадей. 16-летний гнедой жеребец имеет на лбу белое пятно неправильной формы в виде звезды, а часть правой задней ноги ниже бедра также белого цвета.

Стоимость животного оценивается почти в 400 тысяч чешских крон (эквивалентно 65 тысячам шекелей).

«Кража лошади, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта 2023 года. Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца», – рассказали в полиции.

Жеребец по кличке Зазу и другие лошади является частью имущества, замороженного Чешской Республикой в рамках международных санкций против кадырова.

Также «Курсор» сообщал, что зятя шойгу завербовали в ряды «вагнеровцев», как утверждает пригожин.

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