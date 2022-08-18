Турция и Украина подписали меморандум: о чем договорились страны

Меморандум был подписан в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.

Сегодня, 18 августа, во Львова президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили важные темы, касающиеся войны, а также подписали меморандум.

Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook.

Турция пообещала принять участие в инфраструктурном восстановлении Украины после войны с российской федерацией*. Соответствующий документ был подписан в присутствии президентов двух стран.

В мининфраструктуры Украины отметили, что Турция является их стратегическим союзником и война лишь подчеркнула этот факт. Также украинская сторона поблагодарила турецких партнеров за намерения в сотрудничестве по восстановлению инфраструктурных объектов, которые пострадали в результате российских обстрелов.

Украина подчеркнула, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по восстановлению, где будут прорабатываться механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развиваться конкретные проекты для сотрудничества.

«Курсор» писал ранее, что по словам главы управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттина Алту, на шестом месяце полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Организацию необходимо реформировать, потому что она не бессильна в решении крупных катастроф в разных частях мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!