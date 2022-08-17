ООН бессильна остановить войну в Украине — Турция

В Турции отметили, что на сегодняшний день ООН не может выработать конкретные решения, чтобы предотвратить крупные катастрофы.

По словам главы управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттина Алту, на шестом месяце полномасштабного вторжения россии* на территорию Украины Организацию необходимо реформировать, потому что она не бессильна в решении крупных катастров в разных частях мира.

Об этом сообщает Anadоlu.

Алту заявил, что Турция выступает за реформирование ООН, чтобы создать более справедливый мир. Он добавил, что сейчас Организация не способна принимать какие-либо решения, которые могут предотвратить крупные катастрофы. Также ООН уже не играет эффективной роли в поддержании мира и безопасности.

По словам Алту , ООН не смогла предотвратить человеческие трагедии в Боснии и Герцеговине, Руанде, Сирии и Косово, «а также показала аналогичный пример отчаяния во время атаки россии против Украины».

Алту сказал, что ООН просто не в силах решить глобальные проблемы, стоящие на повестке дня и угрожающие миру и стабильности. По его словам, пять постоянных членов СБ ООН блокируют различные инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в определенных спорных ситуациях, а также решают вопросы, учитывая только свои интересы.

«Сегодня ООН нуждается в реформации. Наше предложение состоит в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе «мир больше, чем пять стран», — заявил Алту.

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Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!