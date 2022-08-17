ООН бессильна остановить войну в Украине — Турция

По словам главы управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттина Алту, на шестом месяце полномасштабного вторжения россии* на территорию Украины Организацию необходимо реформировать, потому что она не бессильна в решении крупных катастров в разных частях мира.
Об этом сообщает Anadоlu.
Алту заявил, что Турция выступает за реформирование ООН, чтобы создать более справедливый мир. Он добавил, что сейчас Организация не способна принимать какие-либо решения, которые могут предотвратить крупные катастрофы. Также ООН уже не играет эффективной роли в поддержании мира и безопасности.
По словам Алту , ООН не смогла предотвратить человеческие трагедии в Боснии и Герцеговине, Руанде, Сирии и Косово, «а также показала аналогичный пример отчаяния во время атаки россии против Украины».
Алту сказал, что ООН просто не в силах решить глобальные проблемы, стоящие на повестке дня и угрожающие миру и стабильности. По его словам, пять постоянных членов СБ ООН блокируют различные инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в определенных спорных ситуациях, а также решают вопросы, учитывая только свои интересы.
«Сегодня ООН нуждается в реформации. Наше предложение состоит в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе «мир больше, чем пять стран», — заявил Алту.
Ранее Курсор писал, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.
Курсор сообщал, что аналитики рассказали о последствиях ударов под Джанкоем для россии. Джанкой использовался россиянами как железнодорожный узел, чтобы транспортировать войска и технику.
Наша редакция писала, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Россия назвала взрывы на оружейных складах в Крыму диверсией.
Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.
«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».
Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!