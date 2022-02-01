Тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной

Кремль направил 14-ю бригаду спецназа, состоящую из 2000 первоклассных солдат, специалистов по диверсиям и тайных оперативников, на границу Украины с Беларусью.

Тысячи новых элитных российских спецназовцев отправляются на границу Украины и Беларуси, а это усиливает опасения вторжения в Украину.

Об этом сообщает Mirror.

14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

Они присоединятся к 5000 спецназовцев, которые уже находятся там среди 80 000 регулярных солдат из России и Белоруссии.

Новости о том, что в Беларусь отправили новые российские войска типа САС, усилили тревогу по поводу наращивания Кремлем военной мощи против Украины.

На восточном фланге Украины и у побережья на военных кораблях уже сосредоточено не менее 126 000 российских военнослужащих.

Россия заявила, что наращивание сил в Белоруссии предназначено для совместных учений с местными военными, хотя цифры намного превышают порог для учений.

Во вторник источник в британской службе безопасности сообщил Daily Mirror: «Так много спецназа в регионе — очень тревожное событие.

«Во время войны основной функцией войск спецназа является проникновение в тыл врага, как в форме, так и в гражданской одежде.

«Обычно это происходит задолго до начала боевых действий и уже на месте для совершения актов саботажа, разрушения коммуникаций, логистических центров и убийств ключевых правительственных руководителей и офицеров».

Более 1000 гражданских лиц в Киеве проходят подготовку в качестве гражданских воинов, чтобы помочь защититься от российского вторжения.

В настоящее время в вооруженных силах Украины насчитывается около 250 000 человек, тогда как общая численность армии России составляет около 900 000 человек.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что режим Лукашенко снова начал угрожать Украине.

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