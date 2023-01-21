У российского военного выявили рак, но из армии не отпускают

У молодого контрактника из Ленинградской области (*россия) Артема Конышева незадолго до войны в Украине обнаружили рак, который очень быстро развился до последней, четвертой стадии. Однако его это не спасло от службы в армии.

Об этом сообщает «Лента».

Мужчину должны были отпустить домой, но нелепая ошибка в документах не позволила его уволить. В ходе переделывания бумаг вышел указ о частичной мобилизации, из-за чего Конышев не может расторгнуть контракт. Все это происходит несмотря на тяжелое лечение и то, что в любой момент рак может вернуться с новой силой и убить Артема.

Известно, что россиянин еще весной 2020 году получил повестку в армию. Сперва он поступил на службу по призыву, а спустя несколько недель заключил контракт.

Никаких проблем со здоровьем у него не было, но на второй год службы он неожиданно заболел. Сначала врачи ничего не обнаружили, но со временем диагностировали рак на четвертой стадии, после чего началась длительное лечение и рак «заснул», началась ремиссия.

В июне 2021 году Конышева отправили на военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения категории годности к военной службе. В силу того, что он был контрактником, его освидетельствовали по третьей графе «Расписания болезни» и дали категорию «В» — ограниченно годен.

Если бы он был призывником, то получил бы категорию «Д» — не годен. Однако даже по категории «В» он тогда подлежал досрочному увольнению из армии. Документы отправили в центральную ВВК на утверждение, осталось лишь дождаться подписанных бумаг и подать рапорт на увольнение.

Однако в августе бумаги вернули. Мужчина забрал свидетельство о болезни и увидел, что вместо его даты рождения — 2001 год — стоит 20 сентября 1972 года. Для исправления ошибки документы вновь отправили в москву и сказали, что увольнения нужно было подождать, что расстроило Артема.

Параллельно парень закончил шестой курс химиотерапии и узнал от врача, что с четвертой стадией нужно обязательно пройти еще и лучевую терапию. Однако после начала войны в Украине все заморозилось.

Осенью прошлого года путин издал указ о частичной мобилизации, а исправленные документы Артем получил несколькими днями позже. То есть, он уже после подал рапорт об увольнении, но ему отказали, так как указ запрещает увольнение контрактников с категорией «В». Таким образом контракт, который уже должен был закончиться, продлился на неопределенный срок.

Минувшей осенью россиянин получил вторую группу инвалидности и обратился со справкой в свою академию, но там заявили, что инвалидность и ограничения, присвоенные гражданскими службами, не играют в армии никакой роли. Вплоть до декабря Артем ходил на службу в армию. Командование его части старалось не давать ему больших нагрузок и предоставляли ему больничные, потому что мужчина постоянно плохо себя чувствует.

Командование военное части не может ничего сделать, потому что для увольнения нет полномочий. Таким образом Конышев не может покинуть армию, пускай и на больничном все время. Он закончил свое лечение от рака, болезнь встала на паузу, но она всегда может вернуться.

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