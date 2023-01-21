Зачем в москве на самом деле расставили комплексы ПВО ‒ объяснение экспертов

Это связано с мифами о Великой Отечественной войне.

Эксперты утверждают, что правительство *рф решило развернуть системы ПВО в москве для создания картинки, изображающей военные действия в Украине как более опасные для российского общества.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, в кремле не думают, что Украина готова атаковать столицу рф. Размещение ПВО с большей долей вероятности служит показной информационной игрой, чтобы подготовить россиян к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

Таким образом кремль продвигает аналогии войны в Украине с мифами о Великой Отечественной войне, когда руководство СССР тоже расставляло ПВО по москве. Путин в этом нуждается, чтобы российское общество сильнее поддерживало полномасштабное вторжение на украинские земли.

Дополнительно устрашение нужно для проведения очередной мобилизации. Изображение Украины как угрозы для москвичей ‒ еще один фактор, связанный с дальнейшей мобилизацией.

Версию аналитиков частично подтверждает реакция некоторых российских провоенных блогеров, которым понравилась идея размещения ПВО в столице. Они пишут, что таким образом жители москвы лучше осознают, что их страна воюет против Украины.

Реакция кремля на фото с ПВО оказалась любопытной. Так, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отказался от комментариев, а депутат госдумы евгений лебедев и вовсе сказал, что это фейк.

«Курсор» сообщал, что Илон Маск высказался об освобождении Крыма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!