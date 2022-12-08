У Зеленского назвали два ключевых момента переговоров с россией

Украинское правительство сейчас отказывается вести переговоры с россией*, потому что агрессор не заинтересован в окончании военного конфликта дипломатическим путем и доказывает это ежедневными обстрелами украинских городов. А значит война закончится тогда, когда рф полностью уйдет с территории Украины. И только после этого условия, Киев будет рассматривать варианты проведения переговоров со страной-агрессором.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

По его словам, говорить об окончании войны можно будет тогда, когда Украина выйдет на границы 1991 года. Тогда в россии начнут проходить процессы трансформации и для переговоров с Киевом будет сформирована новая группа. За столом украинская сторона ультимативно предложит агрессору ключевое условие — вражеская армия должна отодвинуться на 50–100 километров от границы с Украиной.

Дальше с партнерами Украина начнет обсуждать ядерный потенциал рф. Когда путин проиграет войну, мировые лидеры поймут, что нужно взять ядерный арсенал государства под контроль, то есть нужно будет обложить страну дополнительными ограничениями.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не собирается заходить в Таганрог или еще куда-то, потому что в отличие от рф, ей не нужны чужие территории. Украина — европейское государство с хорошим уровнем жизни, а в россии люди живут в 17 веке.

«Курсор» писал ранее, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, после проигрыша в войне рф ждет процветание алкоголизма и преступности.