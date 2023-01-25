У Зеленского назвали ключевой сценарий завершения войны с рф

Подоляк считает, что в ближайшее время агрессор может перейти к определенным наступательным действиям.

Война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

По его словам, украинская сторона уже предоставила партнерскому Альянсу наименование техники и ее количество, которое поможет выиграть войну с российским агрессором. И дата Победы в этой войне зависит от того, насколько быстро украинские бойцы получат необходимое вооружение.

Подоляк также отметил, что в ближайшее время оккупанты могут начать определенные наступательные операции, но потеряют много сил, ресурсов и личного состава. Более того, ВСУ также разрабатывают план контрнаступления, которое нанесет противнику существенное поражение.

Будущее рф будет становиться все темнее, россияне будут спасаться бегством, количество «двухсотых» на поле боя будет возрастать, а из-за этого в стране-агрессора могут начаться протесты, но социального характера, на улицы будут выходить люди, потерявшие близких на войне. В результате силовые вертикали в рф начнут падать, а путинский режим терять свое влияние и власть, поскольку за провалы на войне будут искать виновных.

Советник руководителя ОП отметил, что в рф может появиться временно сформированное правительство, которое начнет переговоры по позициям, предоставленных Украиной, в частности они будут касаться ответственности за взятые преступления, зоны демилитаризации на границе и компенсации за разрушения и убийства мирных граждан.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать не только технику российской федерации, но и ее авиацию. В последнее время оккупанты стали чаще применять ее на Донбассе и на это есть причина.