Эксперт рассказал, почему рф начала чаще применять авиацию на Востоке Украины

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать не только технику российской федерации*, но и ее авиацию. В последнее время оккупанты стали чаще применять ее на Донбассе и на это есть причина.

Об этом «24 каналу» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, только за 24 января украинские защитники «приземлили» три российских ударных вертолета Ка-52. Но помимо «Аллигаторов» захватчики теряют на войне также штурмовики штурмовиков Су-25.

Александр Коваленко подчеркнул, что сейчас армия рф стала чаще применять авиацию на восточном направлении из-за того, что испытывает дефицит артиллерии, то есть они пытаются как-то компенсировать огневое воздействие. Оккупанты сейчас испытывают трудности и в плане количества артиллерийских установок, и в плане боекомплектов.

Но применяя чаще военные самолеты, они создают себе новые проблемы, поскольку ВСУ эффективно справляется с вражеской авиацией. Там, где появляются вертолеты или самолеты, повышается процент, что они будут уничтожены. Для их «приземления» украинская армия использует комплексы противовоздушной обороны и мобильные группы с ПЗРК.

«Курсор» писал ранее, что в Украине уже одиннадцать месяцев длится война, которую развязала российская федерация. За это время ВСУ ликвидировали большое количество оккупантов и уничтожили множество единиц военной техники. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.

Еще мы писали, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!