У Зеленского назвали три элемента, которые приведут к концу войны с рф

Российская федерация* продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.
Об этом в интервью «24 каналу» рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
По его словам, то, что сейчас происходит на территории Украины — не конфликт и не какие-то разногласия, а настоящая война. Россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов:
- Прекращение огня, особенно обстрелов крылатыми ракетами гражданской инфраструктуры Украины.
- Вывод всех войск, включая Крым.
- Выход всех людей, поддерживающих российскую федерацию.
Михаил Подоляк подчеркнул, что рф обладает большой территорией, поэтому люди, поддерживающие «русский мир» могут забрать свои вещи и уехать, чтобы строить там «страну своей мечты». А на территории Украины будет только украинский мир.
«Курсор» писал ранее, что в четверг, 5 января, российский диктатор владимир путин заявил о так называемом «перемирии», которое должно было действовать на Рождество по всей линии фронта на протяжение 36 часов, но оккупанты в очередной раз доказали, что их словам нельзя верить. У Зеленского раскритиковали действия рф и их циничный обман, но волна критики пронеслась и в самой стране-агрессоре.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!