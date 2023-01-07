У Зеленского назвали три элемента, которые приведут к концу войны с рф

Российская федерация* продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, то, что сейчас происходит на территории Украины — не конфликт и не какие-то разногласия, а настоящая война. Россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов:

Прекращение огня, особенно обстрелов крылатыми ракетами гражданской инфраструктуры Украины.

Вывод всех войск, включая Крым.

Выход всех людей, поддерживающих российскую федерацию.

Михаил Подоляк подчеркнул, что рф обладает большой территорией, поэтому люди, поддерживающие «русский мир» могут забрать свои вещи и уехать, чтобы строить там «страну своей мечты». А на территории Украины будет только украинский мир.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 5 января, российский диктатор владимир путин заявил о так называемом «перемирии», которое должно было действовать на Рождество по всей линии фронта на протяжение 36 часов, но оккупанты в очередной раз доказали, что их словам нельзя верить. У Зеленского раскритиковали действия рф и их циничный обман, но волна критики пронеслась и в самой стране-агрессоре.