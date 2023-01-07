Аналитики ISW заявили, что «перемирие» путина вызвало волну критики в рф

В четверг, 5 января, российский диктатор владимир путин заявил о так называемом «перемирии», которое должно было действовать на Рождество по всей линии фронта на протяжение 36 часов, но оккупанты в очередной раз доказали, что их словам нельзя верить. У Зеленского раскритиковали действия рф и их циничный обман, но волна критики пронеслась и в самой стране-агрессоре.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Военный преступник Игорь Гиркин заявил, что рождественское «прекращение огня» является «решительным шагом к поражению и капитуляции» российской армии. Другие милблогеры также раскритиковали ведение путиным войны против Украины, использовав его призыв к «перемирию».

«Курсор» писал ранее, что под предлогом режима прекращения огня россия пытается скрыть новые шаги агрессии. Прежде всего ей это необходимо, как временная передышка, а также позволит провести передислокацию войск для возобновления наступательных операций на важных участках фронта.

Еще мы писали, что в СМИ уже давно ходит информация о том, что российский диктатор владимир путин болен и в последнее время его состояние ухудшилось. В кремле эти домысли не подтверждают и не опровергают. В украинской разведке считают, что президенту рф жить осталось недолго.

Напомним, что глава рф путин сказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что он открыт для диалога с Украиной, если Киев признает территории, оккупированные москвой, российскими.