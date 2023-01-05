У Зеленского отреагировали на заявления путина о прекращении огня

«Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев», — в Украине считают лицемерием предложение путина.

В Украине критически отнеслись к озвученному российским президентом путиным режиму прекращения огня на христианское Рождество.

Главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на это заявление критически.

Он написал: «Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. А рф должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется «временное перемирие». Лицемерие оставьте себе…»

Он подчеркнул, что Украина не уничтожает мирное население рф и не нападет на чужие территории, как рф.

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир’я». Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

Подоляк назвал такой жест Кремля не просто лицемерным, а «исключительно пропагандистским».

Украина давно видит стремление россии всеми способами получить передышку после разгромов своей армии на украинской земле.

Советник главы ОП написал: «Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки».

Ранее Курсор писал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!