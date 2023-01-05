Путин ввел режим прекращения огня на 36 часов

Россия вводит с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня.

Об этом сообщает УНИАН.

Такое распоряжение дал российский президент путин* главе минобороны шойгу.

Режим прекращения огня запланирован по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

Об этом стало известно после телефонного разговора, который проводил президент Турции Эрдоган с путиным. Также до этого к перемирию на Рождество призвал российский патриарх.

После этого шойгу распорядился ввести режим прекращения огня на 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее Курсор писал, что путин рассказал, при каком условии готов к переговорам по войне в Украине. Глава рф путин сказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что он открыт для диалога с Украиной, если Киев признает территории, оккупированные москвой, российскими.

Наш сайт также сообщал, что глава рпц кирилл сделал заявление о «рождественском перемирии» между рф и Украиной.

Кроме того, мы писали, что в Крыму произошли взрывы. Момент «прилета» попал на видео.

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.