У Зеленского ответили, почему путин сменил риторику об обстрелах

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что президент рф* показал, что они шокированы тем, как украинцы по-настоящему оказались патриотами.

Несколько дней назад российская федерация совершила массированный ракетный обстрел территории Украины. И глава кремля впервые признал, что его войска били по критической инфраструктуре.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказала, почему президент рф решил сменить риторику об обстрелах.

По его словам, российский диктатор фактически признал свои военные преступления на территории Украины. Прежде всего, в рф шокированы тем, насколько украинцы оказались патриотами своего государства и националистами. Поэтому, чтобы победить или провести так называемую «денацификацию» Украины, нужно уничтожить, убить почти всех ее граждан.

Кроме этого, не стоит верить словам путина, потому что он всегда лжет. Его заявления о том, что рф обстреливает исключительно военные объекты, были направлены на западных партнеров, которые в начале полномасштабного вторжения действительно думали, что россия может играть по правилам ведения войны. Но очень быстро стало понятно, что страна-агрессор бьет и по мирному населению.

Но ключевое, почему россияне начали откровенно признавать такие атаки, это то, что уже понятно, что, если россия проиграет, ее военные преступления задокументированы, поэтому нет смысла их маскировать.

Михаил Подоляк отметил, что путин пытается запугать украинцев, но этому ему не удастся. Россияне, которые совершали преступления на территории Украины, обязательно понесут наказангие.

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!