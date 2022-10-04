У Зеленского рассказали, как освободят Крым и очистят его от предателей

Украина намерена вернуть все свои территории, включая аннексированный в 2014 году российской федерацией* Крым. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, когда и как это может произойти.

Об этом сообщает издание «Униан».

По его словам, Крым обязательно вернется под украинский контроль, но тут важную роль играет вопрос сроков, ведь все зависит от поставок оружия и «падения» одного из двух основных городов — Донецка и Луганска.

Михаил Подоляк отметил, что на сегодняшний день эти два оккупированных города являются символами варварской цивилизации.

Также он отметил, что люди, которые сейчас живут там и активно поддерживали российскую оккупацию, в частности служили в рядах их войск или работали в оккупационной администрации, должны получить максимальные сроки за предательство своей страны.

Михаил Подоляк подчеркнул, что через полгода там будут проукраински настроенные люди, потому что всегда есть граждане, которые любят свою страну и радуются тому, что она выигрывает войну у монстра и загоняет его в медвежью нору. И там будут соответствующие психологические настроения.

Советник главы Офиса президента сказал, что раньше в Украине лояльно относились к полу-коллаборантам, но сейчас нужно поставить их перед выбором: либо ты за Украину, либо за россию. Если хочешь жить в рф — поезжай туда и живи.

Подоляк отметил, что через полгода после деоккупации Крыма люди почувствуют невероятный запах свободы.

К слову, россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, проведя там «референдум».

«Курсор» писал ранее, что у Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!