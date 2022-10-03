У Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обратился к самому богатому человеку в мире с другим предложением.
«1. Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым. 2. *россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. 3. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», – написал Подоляк в Twitter.
Не проигнорировал скандальную заявлению Илона Маска и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Отъе*ись, мой очень дипломатичный ответ тебе», – заявил он.
Помимо этого, слова бизнесмена прокомментировал внештатный советник ОП Алексей Арестович.
«Так не только «хороших русских» скоро не останется, но и хороших международных. И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками. Зато с Крымом и Донбассом. Вообще, это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин», – написал он.
Напомним, что Маск в мире устроил в Twitter опрос, где назвал условия потенциального окончания военных действий в Украине. Так, он опубликовал следующие пункты:
- Украина должна получить нейтральный статус.
- В недавно присоединенных россией оккупированных территориях нужно повторить «выборы», но за процессом должна наблюдать ООН. Бизнесмен полагает, что рф покинет эти регионы, если так решат местные жители.
- Крым будет формально находиться в составе россии, как и «был с 1783 года до ошибки Хрущева».
- Украина должна обеспечить Крым водоснабжением.
Также Маск заявил, что ядерная война – возможный, но маловероятный исход. После этого акции компании Tesla упали на 9%.
Также «Курсор» сообщал, что страна Европы выступила против ускоренного присоединения Украины к НАТО.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!