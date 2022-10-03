У Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии

Варианты Илона Маска касаемо завершения войны в Украине взбудоражили соцсети, в том числе высокопоставленных чиновников.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обратился к самому богатому человеку в мире с другим предложением.

«1. Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым. 2. *россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. 3. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», – написал Подоляк в Twitter.

Не проигнорировал скандальную заявлению Илона Маска и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Отъе*ись, мой очень дипломатичный ответ тебе», – заявил он.

Помимо этого, слова бизнесмена прокомментировал внештатный советник ОП Алексей Арестович.

«Так не только «хороших русских» скоро не останется, но и хороших международных. И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками. Зато с Крымом и Донбассом. Вообще, это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин», – написал он.

Напомним, что Маск в мире устроил в Twitter опрос, где назвал условия потенциального окончания военных действий в Украине. Так, он опубликовал следующие пункты:

Украина должна получить нейтральный статус.

В недавно присоединенных россией оккупированных территориях нужно повторить «выборы», но за процессом должна наблюдать ООН. Бизнесмен полагает, что рф покинет эти регионы, если так решат местные жители.

Крым будет формально находиться в составе россии, как и «был с 1783 года до ошибки Хрущева».

Украина должна обеспечить Крым водоснабжением.

Также Маск заявил, что ядерная война – возможный, но маловероятный исход. После этого акции компании Tesla упали на 9%.

Также «Курсор» сообщал, что страна Европы выступила против ускоренного присоединения Украины к НАТО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!