У Зеленского рассказали про потери в рядах «вагнеровцев»

«Повар *путина» евгений пригожин набрал в свой ЧВК «Вагнер» более 38 тысяч российских зеков, среди которых 77% уже ликвидированы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«О качестве российской «армии». ЧВК «Вагнер» по упрощенной «процедуре» вывела из подчинения Федеральной службы исполнения наказаний россии (тюрьм и колоний) — 38 244 человека для использования в геноциде. ВСУ «сняли с учета» (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543. Могилизация российских зэков на данный момент – 77%», – написал он.

«Курсор» сообщал, что в ВСУ рассказали о наступлении рф на Донбассе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!