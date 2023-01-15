В ВСУ рассказали о наступлении рф на Донбассе: идут по трупам своих же солдат

За сутки в районе Соледара и Бахмута на Донетчине враг нанес 234 удара, но в ходе столкновений потерял минимум 119 человек.

Армия рф* несет колоссальные потери в Соледаре Донецкой области, где ведутся жестокие бои. Россияне идут по трупам своих же, пытаясь штурмовать город.

Об этом в эфире телемарафона сказал официальный представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

Он отметил, что сейчас россияне ротируют свои подразделения, которые ведут боевые действия в Соледаре, особенно понесшие большие потери. Несмотря на огромное количество убитых, россияне продолжают наступать, продвигаясь фактически по телам своих сослуживцев.

Он пояснил, что россиянам приходится концентрировать значительные усилия, отправлять вперед все новые и новые штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны.

Череватый отметил, что в Соледаре сосредоточено несколько интересов врага. Во-первых, по его словам, российским войскам нужно показать хоть какой-нибудь успех на суше. Вторая причина — что на этом направлении движущей силой является ЧВК «Вагнер», которая очень сейчас хочет приобрести военно-политическую субъектность, доказать, что она является серьезным элементом ведения войны.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!