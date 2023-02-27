У Зеленского считают, что без победы в войне Украина может исчезнуть через несколько лет

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, объяснил, почему украинцам необходимо продолжать войну против * рф. Он отметил, что мирного решения конфликта не будет без победы над россией, поскольку без этого Украина рискует исчезнуть.

Об этом политолог сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Подоляк предупредил, что россия будет и дальше убивать украинцев, если не будет наказана за свои действия.

«Мы не можем себе позволить повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет за несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет поддерживать нас, нас будут убивать прямо на улицах. Россия просто нас ненавидит», — сказал он.

Также он выразил свое мнение относительно призывов к переговорам с путиным, отметив, что сначала нужно говорить юридически и требовать репарации и зону демилитаризации. Однако он не считает, что другие главы государств должны давать советы Украине, поскольку это может негативно повлиять на их репутацию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что примирение с россией будет невозможным в течение нескольких поколений, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал президента россии владимира путина «террористом №1 в мире» и заявил, что он должен быть наказан, если выживет.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для начала контрнаступления Вооруженным силам Украины необходимо обеспечиться современными истребителями. По его словам, в качестве оптимальных вариантов могут быть рассмотрены американские F-16, шведские Gripen или итальянские Tornado, с обязательным наличием новейших радаров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!