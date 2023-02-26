Для контрнаступления кое-чего не хватает: министр обороны Украины сделал заявление

Украинский чиновник перечислил, чего не хватает украинской армии для начала большого контрнаступления на оккупированные россией территории.

Чтобы эффективно противостоять российскому господству в небе над оккупированными территориями и развернуть контрнаступление, Вооруженным силам Украины необходимо обеспечиться современными истребителями.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Подробнее об этом информирует издание La Repubblica.

В качестве оптимальных вариантов могут быть рассмотрены американские F-16, шведские Gripen или итальянские Tornado, с обязательным наличием новейших радаров. Встреча украинских партнеров на базе «Рамштайн» подтвердила, что в условиях текущей ситуации, время играет решающую роль.

F-16 — это многофункциональный многоцелевой самолет, который может использоваться как для бомбардировок, так и для противовоздушной обороны, а также работать в условиях радиоэлектронных помех и при применении систем ПВО.

JAS 39 Gripen, хоть и является истребителем четвертого поколения, разрабатывался как универсальный многоцелевой самолет и может использоваться для различных целей, благодаря своей хорошей балансировке во время сверхзвукового полета и высоким взлетно-посадочным характеристикам.

Tornado-IDS, в свою очередь, предназначены для непосредственной авиационной поддержки и борьбы с авиацией противника на земле, за господство в воздухе, перехвата воздушных целей, обеспечения ПВО, нанесения ударов по морским целям и ведения разведки. Именно при помощи таких современных истребителей, Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление и прекратить российское господство в воздухе.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперт рассказал, когда война в Украине может перейти в новый формат. По слова директора военного портала Defense Express Сергея Згуреца, деоккупация украинскими военными всех территорий, которые захватила россия, и выход на границы 1991 года не будут являться гарантией 100% окончания войны.

Напоминаем, что армия агрессора избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении.