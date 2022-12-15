У Зеленского заявили, что путин искренне боится Украины

Российская федерация* продолжает свой террор на территории Украины, путин понимает, что проигрывает войну и сейчас просто делает все возможное, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. Но на самом деле российский диктатор искренне боится Украины.

Таким мнением поделился с «24 каналом» советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, украинские защитники сейчас буквально борются с «заразой», которая будет стараться убивать до последнего. Путин искренне боится Украины, потому что понимает, что если бы не она, то он бы тотально доминировал на территории Европы, как привык это делать. Сейчас он просто реализовывает свой план ненависти к украинскому народу.

Михаил Подоляк подчеркнул, что глава кремля привык, что люди, когда он говорит, не внимают в смысл его речи, а обращают внимание на «магию его присутствия». Однако этот эффект сохранялся только до середины войны, а сейчас все понимают, что он врет и говорит бессмысленные вещи.

По мнению советника главы Офиса Президента, чтобы путин вернулся в свою «эру доминирования», которую он выстраивал на протяжение многих лет своего правления, ему нужно жестоко уничтожить только одну страну. Именно поэтому сегодня он уже не говорит о так называемой «денацификации», он откровенно на всех площадках говорит, что будет массово убивать украинцев.

«Курсор» писал ранее, что президент рф владимир путин будет поднимать ставки в войне против Украины, используя при этом ядерный шантаж.