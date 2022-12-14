Путин не остановится и продолжит поднимать ставки — экс-глава разведки Украины

По словам бывшего глава Службы внешней разведки Николая Маломужа, россия продолжаит ракетные удары по гражданскому населению, инфраструктуре и энергетическим объектам Украины.

Как заявил в эфире телеканала Freeдом.

Маломуж заявил, что президент рф владимир путин будет поднимать ставки в войне против Украины, используя при этом ядерный шантаж. По его словам, путин пойдет на это, чтобы запугать Украину и страны Запада.

«У россии еще есть несколько сотен ракет, но и у нас сильнее ПВО. Поэтому эффекта будет меньше», — сказал он.

Маломуж отметил, что путин перешел черту, когда начались ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Он добавил, что эти действия россии не нравятся странам Запада, Китаю и Турции, потому что это террор и акты геноцида.

«Ядерные угрозы и ракетный террор — это международный терроризм. Об этом говорят заявления G7, на это намекает Китай и Индия, власти которой даже отказались от встречи с путиным. Также Эрдоган называет вещи своими именами», — заявил он.

Маломуж отметил, что путин что он не ожидал такого сопротивления со стороны украинцев. Но он будет пытаться сломить его.

Ранее Курсор писал, что в Минобороны Великобритании рассказали, с чем связана отмена традиционной пресс-конференции путина. Минобороны Великобритании сообщает, что антивоенные настроения в россии могут усилиться.

Впервые за десятилетие: новое заявление путина вызвало вопросы о его здоровье. путин отменил традиционную пресс-конференцию в конце года, которая транслируется в прямом эфире по телевидению и часто длится более четырех часов.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!