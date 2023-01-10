У Зеленского заявили, почему важно закончить войну в течение 2023 года

Война, которую на территории Украины развязала российская федерация*, длится уже десять месяцев. Но ВСУ не намерены сдавать позиции, а наоборот, будут делать все возможное, чтобы она закончилась в течение 2023 года, потому что ее затягивание приведет к плохому сценарию.
Об этом рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, западные партнеры отмечают, что в войне против российского агрессора, время на стороне Киева, но украинская сторона не хочет замораживать конфликт, потому что это сыграет против нее.
«Очень коротко и очень четко. Первое, война закончится в 2023 году. В течение 2023 года. Это важно, потому что для нас затягивание – очень плохой сценарий», – сказал Подоляк.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что только путин заинтересован в том, чтобы затянуть войну, например, «рождественское перемирие» он придумал для того, чтобы «зайти в уменьшение интенсивности войны». То есть, российские захватчики хотели зафиксировать позиции, чтобы там укрепиться, а спустя несколько месяцев туда было бы зайти крайне опасно.
«Курсор» писал ранее, что российская федерация за свое вторжение в Украину и военные преступления, совершенные на ее территории, должна заплатить высокую цену. И уже сейчас страна испытывает множество проблем, в частности из-за экономических санкций, которые против агрессора ввели страны. Многие эксперты считают, что россия распадется в ближайшее десятилетие.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!