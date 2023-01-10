У Зеленского заявили, почему важно закончить войну в течение 2023 года

Война, которую на территории Украины развязала российская федерация*, длится уже десять месяцев. Но ВСУ не намерены сдавать позиции, а наоборот, будут делать все возможное, чтобы она закончилась в течение 2023 года, потому что ее затягивание приведет к плохому сценарию.

Об этом рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, западные партнеры отмечают, что в войне против российского агрессора, время на стороне Киева, но украинская сторона не хочет замораживать конфликт, потому что это сыграет против нее.