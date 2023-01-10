Эксперты предположили, какое будущее ждет рф в ближайшее десятилетие

Опрос показал, что рф* рискует не выжить в том состоянии, в котором есть сейчас.

Российская федерация* за свое вторжение в Украину и военные преступления, совершенные на ее территории, должна заплатить высокую цену. И уже сейчас страна испытывает множество проблем, в частности из-за экономических санкций, которые против агрессора ввели страны. Многие эксперты считают, что россия распадется в ближайшее десятилетие.

Об этом пишет Sky News.

Атлантический совет провел исследование, опросив 167 экспертов. И многие из них пришли к выводу, что россия не выживет в ближайшее время в том состоянии, в котором находится на данный момент.

40 процентов респондентов считают, что страну-агрессора к 2033 году ждет распад из-за гражданской войны и политической дезинтеграции. 46 процентов экспертов предполагают, что через десятилетие рф либо распадется, либо станет «несостоявшимся государством».

«Курсор» писал ранее, что в результате полномасштабного российского вторжения в Украину экономику россии ждет серьезный кризис. Серьезный удар по стране необратим и потому даже пропагандистам приходится это признавать.

Еще мы писали, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.