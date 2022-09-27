Эксперт рассказал, сколько Украине надо систем NASAMS, чтобы закрыть небо

Капитан I ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко отметил, что переход на эти системы поможет Украине бороться против российской угрозы с воздуха.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины, нанося удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре. И чтобы защитить свое небо, Украине нужны системы NASAMS.

Капитан I ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал на Youtube, как работает украинская ПВО и сколько нужно систем NASAMS., чтобы обеспечить защиту неба в стране.

По его словам, ВСУ вскоре получат эти системы для борьбы с оккупантами и станут более эффективно сбивать ракеты, которые выпускают захватчики. Сейчас средства ПВО сбивают 50-70% воздушных целей. Но количество ракет, которыми они сбиваются, не бесконечное, их тоже нужно пополнять. Но лучше всего, чтобы ВСУ перешли на комплексы NASAMS и немецкие IRIS-T.

Для закрытия неба, как отмечает Андрей Рыженко, украинским бойцам нужно несколько десятков единиц такой техники. Это поможет защитить основные города и критические объекты. Также технику ВСУ будут использовать на фронте, чтобы прикрывать свои позиции от вражеской авиации.

Сейчас Генштаб Украины работает над тем, чтобы получить или купить эти системы, с целью полностью перейти на концепты НАТО в этом вопросе.

«Курсор» писал ранее, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, на отправке каких видов вооружения стоит сосредоточиться западным партнерам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!