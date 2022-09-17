У Зеленского рассказали, что нужно Украине для военного паритета с рф

Украина для освобождения своих территорий получает от западных партнеров военную и гуманитарную помощь. Но чтобы достичь военного паритета с российской федерацией* ей необходимо определенное вооружение.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, полномасштабное вторжение оккупантов на украинские земли показало, что особую долю внимания необходимо сосредоточить на современных зенитно-ракетных комплексах и средствах противовоздушной обороны. В этом ВСУ должны помочь поставки передовых типов вооружения в связке с развитием собственной ракетостроительной индустрии.

Андрей Ермак считает, что только симметричный уровень угрозы позволит украинской стороне усилить свою безопасность.

«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую» роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.

Еще мы писали, что Соединенные Штаты Америки выполнили большинство из запросов Украины по поставкам высокотехнологичного вооружения для контрнаступления на юге страны.

Напомним, генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему украинским военнослужащим так медленно поступает оружие от западных партнеров.