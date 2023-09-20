Ученый из Беларуси эффектно потроллил путина в научной статье для московского университета

Он отправил свою научную работу, которую уже опубликовали, в годовщину полномасштабной войны в Украине.

Уроженец Беларуси и доцент Карлового университета в Чехии Илья Лемешкин оригинально прошелся по власти *рф в своей новой работе.

Об этом он рассказал изданию "Салідарнасць".

Исследователь зашифровал в своей статье, опубликованной в научном журнале "Концепт: философия, религия, культура" московского государственного института международных отношений, пожелания смерти президенту владимиру путину. Эта работа носит название "Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге" и посвящена деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, который родился на территории современной Беларуси.

Комментируя его творчеству, Лемешкин зашифровал в своей статье акростих, посвященный кремлевскому диктатору и войне в Украине. Так, первые буквы каждого абзаца этой научной работы образуют фразу "Сдохни, Путлер. Нет войне. И. Л".

"Акросих не придумал Франциск Скорина. Им пользовались еще в средневековье, часто для того, чтобы скрыть авторство… Во времена Скорины уже изменилась ситуация, акростихом пользовались как маркером, с помощью которого доказывали свою образованность… Скорина же первым использовал акростих в печатной книге у восточных славян", – поделился ученый.

Свою статью в журнал МГИМО он отправил в годовщину полномасштабной войны в Украине. Прежде чем рассказать о своей инициативе он дождался, пока печатный тираж журнала разошлют в библиотеки, чтобы его сложнее было изъять.

"С сочинением акростиха сложностей не возникло. Гораздо сложнее было написать текст, который не вызывал бы подозрения и желания редактировать. Конечно, я боялся, что будут правки, тогда идея с акростихом могла бы рассыпаться. Претензий ко мне не возникло, хотя это очень простое акростихо, которое заметить легко", – добавил он.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!