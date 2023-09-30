Удары по Крымскому мосту усложнили россиянам логистику - что известно

В условиях динамичного развития событий на поле боя замедление логистики может быть не менее критично, чем ее разрушение.

В последнее время удары на временно оккупированном российской федерации* Крыму участились и главным объектом для атак стал мост, который оккупанты используют для перемещения техники и других ресурсов, чтобы поддерживать войну против Украины. Однако ВСУ своими атаки смогли нарушить логистику противника.

Об этом "24 каналу" рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинцы точно обозначили врагу свой курс, направление движения и закрепили понимание, что они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы освободить свои территории от россиян.

ВСУ благодаря своим успешным атакам смогли усложнить логистику путинской армии, а в условиях динамичного развития на поле боя такое замедление не менее критично, чем ее полное разрушение. Когда техника и боеприпасы поступают несвоевременно, то существует вероятность, что поставлять их просто будет уже некому.

Однако, как отметила Наталья Гуменюк, оккупанты ищут другие варианты, чтобы перемещать свое оружие, в частности они рассматривают идею прокладки железной дороги по материковой части временно оккупированной Украины в альтернативу Крымскому мосту.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть под свой контроль Крымский полуостров, который российская федерация незаконно аннексировала в 2014 году. И в последнее время на его территории увеличилось количество "хлопков", что является предупреждением для россиян, чтобы они возвращались к себе домой.

Еще мы писали, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что когда начнется военное освобождение Украиной Крыма, все это увидят и поймут. Также он намекнул, каким образом это может происходить.