Герцог и герцогиня Кембриджские встретятся с британскими волонтерами

В четверг герцог и герцогиня Кембриджские посетят лондонскую штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC), чтобы узнать больше о людях, пострадавших от войны в Украине.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретятся с работниками, которые вернулись с гуманитарной помощи в Украине.

Об этом сообщает Independent.

Организация собрала более 280 миллионов фунтов стерлингов, в том числе 25 миллионов фунтов стерлингов, выделенных правительством, за счет пожертвований компаний, трестов, учреждений искусства, общественных групп, школ и частных лиц.

Благотворительные организации DEC и их местные партнеры находятся в Украине и соседних странах, предоставляя еду, воду, кров и медицинскую помощь для поддержки четырех миллионов человек, бежавших из страны, и семи миллионов внутренне перемещенных лиц.

У Уильяма и Кейт будет возможность поговорить с недавно вернувшимися гуманитарными работниками и по видеосвязи с теми, кто находится на местах в Украине, чтобы узнать больше о работе фондов, и о влиянии конфликта на людей.

Кенсингтонский дворец заявил, что разговоры также коснутся более широкого контекста и того, как события, разворачивающиеся на Украине, угрожают усугубить существующие гуманитарные кризисы в других странах мира.

Курсор писал ранее, что цена на eBay на украинские марки с русским кораблем достигла двух тысяч долларов. Пожелание русскому кораблю настолько популярно, что марки выросли в цене на интернет-аукционах в тысячу раз от номинальной стоимости.