Герцог и герцогиня Кембриджские встретятся с британскими волонтерами

Герцог и герцогиня Кембриджские встретятся с работниками, которые вернулись с гуманитарной помощи в Украине.
Об этом сообщает Independent.
Организация собрала более 280 миллионов фунтов стерлингов, в том числе 25 миллионов фунтов стерлингов, выделенных правительством, за счет пожертвований компаний, трестов, учреждений искусства, общественных групп, школ и частных лиц.
Благотворительные организации DEC и их местные партнеры находятся в Украине и соседних странах, предоставляя еду, воду, кров и медицинскую помощь для поддержки четырех миллионов человек, бежавших из страны, и семи миллионов внутренне перемещенных лиц.
У Уильяма и Кейт будет возможность поговорить с недавно вернувшимися гуманитарными работниками и по видеосвязи с теми, кто находится на местах в Украине, чтобы узнать больше о работе фондов, и о влиянии конфликта на людей.
Кенсингтонский дворец заявил, что разговоры также коснутся более широкого контекста и того, как события, разворачивающиеся на Украине, угрожают усугубить существующие гуманитарные кризисы в других странах мира.
Курсор писал ранее, что цена на eBay на украинские марки с русским кораблем достигла двух тысяч долларов. Пожелание русскому кораблю настолько популярно, что марки выросли в цене на интернет-аукционах в тысячу раз от номинальной стоимости.