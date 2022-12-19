Украина атакует москву в новогоднюю ночь — террорист гиркин

Террорист *игорь стрелков-гиркин полагает, что Украина способна на Новый год атаковать некоторые территории рф.

«Или по москве, или по другому пункту. Я не знаю, как сейчас прикрыта москва (речь о ПВО — прим.ред.), но что-то они на Новый год обязательно выкинут», — сказал он.

Также гиркин негативно прокомментировал визит путина на Крымский мост.

«Курсор» сообщал, что российский террорист гиркин раскритиковал путина и заявил, что победа над Украиной невозможна.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!