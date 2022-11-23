Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма

Европейский парламент объявил рф* «государственным спонсором терроризма» в связи с «жестокими и бесчеловечными» действиями, совершенными в отношении Украины и ее граждан с момента начала вторжения.

«Преднамеренные нападения и зверства, совершенные российской федерацией против гражданского населения Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против населения Украины и представляют собой военные преступления», — сообщается в заявлении. Об этом говорится в необязательной, но весьма символичной резолюции депутатов Европарламента.

«В свете вышеизложенного (Европейский парламент) признает рф государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма».

Резко сформулированная резолюция была одобрена подавляющим большинством голосов в среду днем ​​494 голосами против 58 при 44 воздержавшихся на ежемесячном пленарном заседании в Страсбурге.

Текст объединил три разные резолюции, поданные Европейской народной партией (ЕНП), «Обновление Европы» и Европейской группой консерваторов и реформистов (ECR).

Ранее Курсор писал, что в посольстве Украины отреагировали на теракт в Иерусалиме.