Украина готовится переломить ход войны с россией, — бригадный генерал

После получения стратегического преимущества на юге Украины ВСУ создали все необходимые предпосылки для победы в войне.

Вооруженные силы Украины успешно противостоят российской агрессии, благодаря получению поддержки союзников в виде вооружений. Также они активно готовится к тому, чтобы изменить ход военных действий в свою пользу.

Об этом заявил украинский бригадный генерал Михаил Драпатый в своем Telegram-канале.

«Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны», — заявил Драпатый.

Генерал вспомнил, как войска * россии в прошлом году пытались атаковать Николаев — ключевой город на юге Украины.

«В начале марта 2022 года местные добровольцы и военные отразили нападение захватчиков благодаря хорошей координации с общинами и селами, жители которых предоставляли важную информацию о передвижениях вражеской техники», — заметил Драпатый.

Он подчеркнул, что такие действия помешали планам врага захватить Южноукраинскую атомную электростанцию, перейти через реку Южный Буг и начать наступление на Одессу.

«А уже в ноябре силы обороны совместно освободили от российских оккупационных войск Херсон и другие населенные пункты правого берега области», — отметил Драпатый.

Он заключил, что после того, как Вооруженные Силы Украины получили стратегическое преимущество в Херсонской области, украинская армия создала все необходимые предпосылки для достижения общей победы.

Напомним, армия рф может остаться без «вагнеровцев». Положение российской армии возле города является неблагоприятным и ВСУ могут уничтожить значительную часть «живой» силы оккупантов. Аналитики предполагают, что войска рф не смогут захватить Бахмут без значительных потерь, что может привести к уничтожению эффективных частей войск рф и ЧВК «вагнер».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.