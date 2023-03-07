Армия рф может остаться без «вагнеровцев»: в ISW назвали причину

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают о возможных потерях элитных подразделений ЧВК «вагнер» в битве за украинский город Бахмут (Донецкая область).

Положение российской армии возле города является неблагоприятным и ВСУ могут уничтожить значительную часть «живой» силы оккупантов. Аналитики предполагают, что войска рф* не смогут захватить Бахмут без значительных потерь, что может привести к уничтожению эффективных частей войск рф и ЧВК «вагнер».

Минобороны рф может столкнуться с трудностями при поиске замены потерянным силам на этом участке фронта. Для достижения успеха под Бахмутом, военному командованию рф может понадобиться привлечение воздушно-десантных сил или взвешенное решение отказаться от битвы за город.

В докладе отмечается, что в рамках городских боев есть вероятность, что Украина сможет нанести ущерб элитным подразделениям «вагнера» и другим элитным военным группировкам рф.

Напомним, что недавно основатель частной военной компании «вагнер» евгений пригожин заявил о том, что подразделения Вооруженных Сил Украины ведут его бойцов в ловушку неподалеку от Бахмута. По словам пригожина, украинские защитники создали несколько группировок, чтобы заблокировать и окружить наемников «вагнер». Он выразил свою обеспокоенность и заявил, что сейчас он обращается за помощью в различные инстанции, чтобы спасти своих бойцов. Однако он также выразил недовольство тем, что руководство россии не обращает на это должного внимания.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.