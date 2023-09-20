Украина может получить огромное количество ракет ATACMS - подробности

В США сделали важное заявление по поводу помощи Киеву.

Все профильные ведомства Соединенных Штатов заявили о готовности передать Украине тактические ракеты ATACMS. Решение остается за американским лидером Джо Байденом.

Об этом заявил помощник Конгресса США, передает "Foreign Policy".

"Если этого не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал "нет", - заявил чиновник на условиях анонимности.

По данным издания, США до сих пор ограничивают свои поставки оружия из-за опасений о возможной эскалации со стороны *россии.

Отметим, уже много месяцев Украина призывает США предоставить ей ракеты ATACMS. Накануне в Сенате США также призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме высказывают сдержанные комментарии по этому вопросу, утверждая, что продолжаются обсуждения о том, следует ли передавать Украине ракеты большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Украина и США "на финишной прямой" по вопросу поставки ракет ATACMS. Он предупредил, что отказ в предоставлении ракет приведет к потерям украинцев на поле боя.

Еще мы писали, что представитель рф в ООН пожаловался на страх, что Зеленский ударит его молотком.

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