Представитель рф в ООН пожаловался на страх, что Зеленский ударит его молотком

Российскому деятелю жестко ответил генсек ООН.

Представитель *россии в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".

Он аргументировал это тем, что сперва нужно дать возможность выступить всем участникам. На это председательствующий на заседании премьер Албании Эди Рама ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.

«Давайте вы прекратите войну, и господину Зеленскому не нужно будет выступать», – добавил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

В совокупности Небензя четырежды просил слова, пытаясь не допустить выступления Зеленского, но Рама стоял на своем:

"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать"

Кроме этого, Небензя заявил, что опасается, что Зеленский во время Совбеза ударит его молотком.

Ранее мы писали, что Зеленский выступил на Совбезе ООН, где выдвинул жесткие требования. По его словам, лишь благодаря двум пунктам можно полностью прекратить боевые действия, а также обеспечить мир и безопасность в Украине.

Первым является полный вывод всей армии рф и военных формирований, в том числе Черноморского флота россии или "тех дырявых корыт, которые от него останутся за время войны". Все наемники и квазивоенные формирования должны покинуть территории Украины. Второе условие предусматривает возвращение Украине эффективного контроля над ее государственной границей и исключительной экономической зоной.

Зеленский заявил, что россия убила как минимум десятки тысяч украинцев и из-за ее действий миллионы людей стали беженцами. Он также критически высказался в адрес ООН.

Также "Курсор" сообщал, что пользователей соцсетей восхитил поступок посла Израиля Эрдана во время выступления президента Ирана в ООН.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!