Украина может «закрыть» экспорт зерна в Сирию: известна причина

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский предполагает, что в будущем Украина может прекратить экспортировать свое зерно в Сирию.

Российские военные на временно оккупированных украинских территориях занимаются мародерством. Помимо вещей и техники, они также воруют украинское зерно и другую агропродукцию, а потом продают их другим странам.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский по причине того, что в Сирию россияне отправляют награбленную пшеницу, предполагает, что в будущем Украина этой стране закроет доступ к зерновому экспорту.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По его словам, российские оккупанты похищают в украинских фермеров большие объемы зерна. Согласно официальной статистике сейчас это более 500 тысяч тонн, то реальные цифры украденного могут быть значительно выше.

Украинские власти занимаются отслеживанием подозрительных грузов и сообщают правительствам стран, в которые они направляются, о сомнениях, касающихся происхождения зерна.

Сольский предполагает, что после войны в качестве наказания за получение поставок краденого украинского зерна от рф, Украина может заблокировать Сирии доступ к экспорту продукции.

По имеющейся информации, российские оккупанты отправили в Сирию уже 100 тысяч тонн пшеницы, стоимостью 40 млн долларов.

«Курсор» писал ранее, что США и Саудовская Аравия заявили, что помогут Украине с экспортом зерна.

Еще мы писали, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое россия украла в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!