США и Саудовская Аравия помогут Украине с экспортом зерна

США и Саудовская Аравия подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер, включая энергетику, здравоохранение, инвестиции и космос.

Во время встречи американский президент Джо Байден и саудовский правитель Мухаммед ибн Салман Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в разных сферах, а также страны затронули вопрос Украины и решили помочь государству в экспорте зерна.

Об этом сообщает издание SPA.

Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и договорились обеспечить беспрепятственный экспорт зерна и пшеницы для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств на фоне войны, развязанной россией* на территории Украины.

Еще Джо Байден и Эр-Рияд обязались поддерживать баланс мирового рынка нефти для устойчивого экономического роста, а также лидеры стран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, инвестиций и космоса.

«Курсор» писал ранее, что в пяти-семи областях Украины ежедневно фиксируются факты умышленного поджога российскими захватчиками украинского зерна — в целом это несколько тысяч гектаров.

Еще мы писали, что Израиль подписал соглашение об экспорте казахстанской пшеницы, пытаясь решить проблему продовольственного кризиса, который начался из-за нападения российской федерации на Украину.