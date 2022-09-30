Украина обратилась к еврейским правозащитным организациям за помощью

Андрей Ермак выступил с призывом к правозащитникам присоединяться к группе, которая работает над созданием специального международного трибунала по преступлениям рф против Украины.

Преступления против еврейского народа, в частности Бабий Яр, служат напоминанием не только о прошлых, но и о сегодняшних преступлениях против человечности, которые нельзя забыть и простить.

К еврейским правозащитным организациям обратился глава офиса президента Андрей Ермак.

Среди участников встречи были советский диссидент, израильский государственный и политический деятель украинского происхождения, депутат Кнессета, председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля и председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский, канадский политик, парламентарий, экс-министр юстиции и генеральный прокурор Канады в 2003-2006 годах Ирвин Котлер, канадский инвестор, предприниматель, правозащитник и председатель Центра по правам человека Рауля Валленберга, который работает в Украине, Джей Розенцвейг, президент и генеральный директор Центра друзей Симона Визенталя, член делегации Канады в Международном альянсе памяти жертв Холокоста (IHRA) Майкл Левитт.

Стороны обсудили важность сохранения памяти о жертвах трагедии Бабьего Яра и привлечения россии* к ответственности за ужасные преступления против человечности, которые она сегодня совершает в Украине.

«Через десятки лет в Украину вернулись орды убийц, зараженных идеологией ненависти. На этот раз они пришли с востока, а не с запада, и говорят на другом языке, но у них все та же цель – уничтожать целые народы», – заявил Андрей Ермак.

Нынешнее поколение украинцев очень глубоко чувствуют боль от трагедии Бабьего Яра, поскольку сейча переживает те же ужасы военной агрессии.

«Трагедии в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и десятках других городов делают трагедию в Бабьем Яру чрезвычайно близкой для современной Украины. Боль от этого давнего шрама усилили новые раны», — сказал глава ОП.

Сегодня Бабий Яр является напоминанием не только о прошлых, но и о современных преступлениях против человечности, которые нельзя забыть и простить.

Ермак пригласил правозащитников присоединяться к группе, которая работает над созданием специального международного трибунала по преступлениям рф против Украины.

«Нужен жесткий ответ — не просто осудить, а четко дать понять, что будет дальше», — подчеркнул Ермак.

Ранее Курсор писал о вступлении Беларуси в войну: как это может повлиять на ход войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!