Вступление Беларуси в войну: как это может повлиять на ход войны

Некоторые военные эксперты заявляют, что Беларусь может открыть второй фронт против Украины.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин* объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси. По его словам, путин намерен попытаться осуществить нападение на Украину с севера, задействовав там 50-тысячный контингент.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Самусь отметил, что в эту армию могут войти регулярные подразделения росиии, мобилизованные граждане рф и белорусских военных.

По его словам, этого контингента не хватит для захвата каких-либо территорий Украины, но рф может попытаться открыть второй фронт. Таким образом, путин замедлить действия ВСУ на юге и Донбасса, так как украинские военные будут вынуждены перейти от наступательных к оборонительным операциям.

Эксперт отмечает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не согласился на эту авантюры, понимая все последствия такого шага для своего режима, но путин продолжает оказывать давление на белорусского лидера.

Лукашенко с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины разрешил кремлю использовать военные базы республики. В частности, с территории РБ российские танки прорывали границу с Украиной. Кроме того, с Беларуси постоянно ведется ракетный обстрел городов Украины.

Ранее Курсор писал, что в Минобороны Украины оценили вероятность нового наступления рф с Беларуси. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отметил, что с начала войны не зафиксировано много случаев участия белорусских солдат в боевых действиях со стороны рф.

Кроме этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии. По данным Генштаба, в беларуси наблюдается строительство военных аэродромов, строительство казарм, а также проверка белорусской железной дороги для перевозки эшелонов с военнослужащими.

Наша редакция сообщала, что Беларусь отрицает возможность размещения на территории республики российских военных баз.

Напомним, что Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!