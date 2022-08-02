Украина объяснила, почему рф признала «азовцев» террористами

Сегодня, 2 августа, верховный суд российской федерации* признал украинский полк «Азов» террористической организацией. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, такое решение является внутренним пропагандистским продуктом.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, такое признание — правовой нонсенс и оно не будет иметь никакой правовой ценности в международном правовом поле.

Подоляк подчеркнул, что для страны, которую могут признать спонсором терроризма, потому что она нарушает обычаи и правила ведения войны, решения о признании кого-то террористической организацией, весьма странные и являются внутренним пропагандистским продуктом.

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что решения российских юрисдикций, касающиеся украинских военных, не несут правовой ценности для мира и никак не повлияют на переговоры по обмену военнопленными.

Он сказал, что из-за военных преступлений, совершенных на территории Украины, рф должна официально быть признана страной-террористом, в частности из-за незаконного использования внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных.

«Курсор» писал ранее, что российские пропагандисты объявили о гибели украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке Донецкой области. По предварительной информации, погибли 53 человека, около 100 получили ранения. Известно, что именно в Еленовку были доставлены бойцы, покинувшие территорию завода «Азовсталь». В частности, большое количество бойцов полка «Азов», а также мирных жителей Мариуполя, которые не прошли фильтрацию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!