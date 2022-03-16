Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя

Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, заявил, что мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена и прямо сейчас разговаривает с Зеленским.

Представители Украины заявили, что была проведена спецоперация и уже в ближайшее время Федоров вернется к своим обязанностям.

Также сообщается, что, взятые ранее в заложники оккупантами волонтеры и работники Бучанского горсовета освобождены. По предварительной информации, часть российских захватчиков — убиты.

Кроме того, стало известно, что похищенный мэр Скадовска был освобожден через несколько часов после похищения.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!