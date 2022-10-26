Украина получила израильские системы для перехвата дронов: СМИ

Журналисты утверждают, что Израиль передал системы “Smart Shooter” Украине.

Об этом сообщает Debka.

Эта система является по сути “умным” прицелом, который может обнаруживать беспилотники. “Прицел” определяет, какой именно летит дрон и устанавливает его точное местонахождение. После этого беспилотник уничтожают с помощью стрелкового оружия. Работа ИИ осуществляется по принципу “один выстрел – одно попадание”.

Эту новейшую разработку представили в 2022 году на выставке в Париже. Высота системы составляет 95 см, вес около 75 кг. Также есть более легкая версия, которая устанавливается на пушки и пулеметы.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский назвал количество иранских дронов, запущенных *рф по Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!