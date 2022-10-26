Зеленский назвал количество иранских дронов, запущенных рф по Украине

Президент Украины подчеркнул, что 60-70 процентов дронов удалось сбить.

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украине не только ракетами, но и иранскими дронами-камикадзе. Уже россияне запустили по стране около 400 беспилотных летальных аппаратов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало.

По словам украинского лидера, российские оккупанты активно применяют иранские дроны-камикадзе против гражданского населения, а также объектов критической инфраструктуры.

Но при этом, украинским бойцам удается сбивать ударные БПЛА, около 60-70% из запущенных рф дронов были уничтожены. И это, как подчеркнул Зеленский, неплохой результат.

Также президент Украины выразил соболезнования тем, кто потерял родных, близких и друзей в результате атаки вражеских летальных аппаратов.

«Курсор» писал ранее, что в Николаевской области Украины мобильная группа морпехов-зенитчиков во время ночного боя из стрелкового оружия приземлила «стаю» российских дронов-камикадзе иранского производства.

Еще мы писали, что военный обозреватель Денис Попович рассказал, какое Украине нужно оружие, чтобы противодействовать иранским дронам-камикадзе.