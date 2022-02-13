Украина получила партию зенитных ракет из Литвы

Военные чиновники говорят, что Украина значительно укрепила свои вооруженные силы с помощью союзников, оснастив армию, в частности, американскими и британскими противотанковыми системами и турецкими беспилотниками.

Украина в воскресенье получила партию зенитных ракетных систем Stinger и боеприпасов самолетом из Литвы, сообщило министерство обороны в Киеве.

Ранее в воскресенье два других самолета доставили около 180 тонн боеприпасов из США, сказал министр обороны Алексей Резников. К настоящему времени Украина получила почти 1500 тонн боеприпасов, доставленных 17 рейсами, сообщил Резников в Твиттере.

Соединенные Штаты и союзники говорят, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент. Россия, имеющая более 100 000 военнослужащих вблизи Украины, отрицает наличие таких планов.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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