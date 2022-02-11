МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну

Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Сегодня вечером стало известно о том, что Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Об этом сообщает телеграм-канал «Израиль по-русски».

Также МИД Израиля призывает израильских граждан, которые сейчас находятся в Украине, зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что три страны призвали своих граждан покинуть Украину из-за опасности российского вторжения.

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