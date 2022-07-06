Украина получит тысячи гранатометов, разработанных в Израиле

Германия вскоре поставит Украине противотанковые гранатометы «Матадор», которые были разработаны совместно Израилем и Сингапуром.

Украину в войне с российской федерацией* поддерживают многие страны и предоставляют ей военную помощь. Вскоре Вооруженные Силы Украины получат тысячи противотанковых гранатометов «Матадор» от Германии, которые были разработаны Израилем и Сингапуром.

Об этом сообщает издание Israel Defense.

Известно, что в конце прошлого месяца украинская сторона закупила 2900 ПТРК RGW 90 Matador, которые производит немецкая компания Dynamite Nobel Defense (DND), контролируемая израильским оборонным концерном «Рафаэль».

Matador — это 90-мм одноразовый гранатомет, который является модернизированным вариантом немецкого гранатомета Armbrust. Он предназначен для разрушения укрепленных сооружений противника, а также уничтожения легкобронированной техники. Этот вариант гранатометов начали разрабатывать еще в 2000 году на замену Armbrust.

Известно, что масса этого огнестрельного оружия составляет 8,9 кг, а длина — 1 метр. Его используют военные Израиля, Сингапура, Великобритании, Германии, Словении, а теперь и Украины.

«Курсор» писал ранее, что компания Dynamit Nobel Defense представила новое поколение противотанковых гранатомётов RGW110 HH-T.

Еще мы писали, что Турция провела успешные испытания гранатомета собственной разработки, который может стрелять различными боеприпасами.

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