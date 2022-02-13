Украина пообещала сохранить воздушное пространство открытым, несмотря на угрозу со стороны России

Голландская авиакомпания KLM в субботу стала первой крупной авиакомпанией, приостановившей на неопределенный срок полеты в Украину из-за растущих рисков.

Украина обещает сохранить свое воздушное пространство открытым для международных полетов, несмотря на предупреждения Запада о том, что российские войска, проводящие учения вблизи ее границ, могут вторгнуться в любой момент.

Украинская авиакомпания SkyUp сообщает, что ее рейс из Португалии в Киев был вынужден приземлиться в Молдове, поскольку ирландская лизинговая компания отозвала разрешение на пересечение самолетом границы Украины.

SkyUP добавляет, что европейские лизинговые компании требуют, чтобы украинские авиакомпании вернули свои самолеты в воздушное пространство ЕС в течение 48 часов.

В ответ на это министерство инфраструктуры Украины провело экстренное совещание, цель которого — сохранить иностранные поездки и не допустить еще большей изоляции страны в разгар кризиса.

«Воздушное пространство над Украиной остается открытым, и государство работает над предотвращением рисков для авиакомпаний», — говорится в сообщении министерства по итогам совещания.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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