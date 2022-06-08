Украина запустит базу данных российских военных преступников

Президент Владимир Зеленский заявил, что в базу данных будут включены не только не те, кто совершал преступления, но и те, кто отдавали приказы.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Книга палачей» послужит основанием для юридической ответственности не только солдат, совершивших военные преступления, но и командиров, отдавших приказы», — заявил президент.

База данных будет запущена в рамках комплексных усилий киевского правительства по судебному преследованию виновных в военных преступлениях, совершенных в Украине в рамках российского вторжения в страну. В прошлом месяце трое взятых в плен российских солдат были привлечены к ответственности, и один из них признался в расстреле сомнительного гражданского лица и был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.