Украина приглашает обеспокоенных матерей российских военнослужащих, попавших в плен на поле боя, приехать и забрать своих сыновей.
«Принято решение о передаче пленных российских военнослужащих их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев», — говорится в заявлении министерства обороны.
Министерство обороны опубликовало номера телефонов и адрес электронной почты для предоставления информации о захваченных россиянах, а матери будут приглашены в Киев, чтобы забрать своих пропавших сыновей.
«Вас примут и доставят в Киев, где вам вернут вашего сына», — говорится в заявлении министерства. «В отличие от путинских фашистов, мы, украинцы, не ведем войну против матерей и их пленных детей».
Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.
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