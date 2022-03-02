Украина заявила, что освободит российских военнопленных, если их матери приедут за ними

Киев открыл телефонную горячую линию для российских родителей, чтобы узнать, есть ли их сыновья среди погибших или пленных.

Украина приглашает обеспокоенных матерей российских военнослужащих, попавших в плен на поле боя, приехать и забрать своих сыновей.

«Принято решение о передаче пленных российских военнослужащих их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев», — говорится в заявлении министерства обороны.

Министерство обороны опубликовало номера телефонов и адрес электронной почты для предоставления информации о захваченных россиянах, а матери будут приглашены в Киев, чтобы забрать своих пропавших сыновей.

«Вас примут и доставят в Киев, где вам вернут вашего сына», — говорится в заявлении министерства. «В отличие от путинских фашистов, мы, украинцы, не ведем войну против матерей и их пленных детей».

Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

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